米大リーグのワールドシリーズ進出をかけたナ・リーグの優勝決定シリーズ（７回戦制）は１３日（日本時間１４日）、ドジャース（西地区１位）とメッツ（東３位）の第１戦がドジャースタジアムで行われ、ドジャースが９−０で先勝した。メッツは千賀滉大が先発登板し、ドジャースは大谷翔平が「１番指名打者」で出場。大谷は千賀から二回にタイムリー安打を放つなど４打数２安打１打点、１四球で勝利に貢献した。千賀は二回途中３