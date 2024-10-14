結婚後もそれぞれ結婚前の姓を名乗ることを認める「選択的夫婦別姓」が注目されています。株式会社トキハナ（東京都港区）が実施した調査によると、20〜30代の既婚者および婚約者の約8割が「選択的夫婦別姓制度が導入された場合、選択的夫婦別姓を選びたい」と回答しました。また、そのうちの9割以上が、選択的夫婦別姓は「結婚の意思決定に影響する」と回答したそうです。【写真】選択的夫婦別姓に関するアンケートの結果調査は、