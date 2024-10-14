Scott MurdochHeekyong Yang[シドニー／ソウル １４日 ロイター] - 韓国自動車大手、現代自動車のインド法人は同国市場での新規株式公開（ＩＰＯ）に向け、投資家からの申し込み受け付けを１４日から開始する。３３億ドル（約５０００億円）の調達を目指す。規制当局に提出された書類で明らかになった。ＩＰＯの規模としてはインドでは過去最大、世界でも今年第２位になるとみられる。今回のＩＰＯはインド資本市場の熱気が