中国の公共充電設備、９月の新設数は６万６千基増貴州省貴陽市にある高速道路のサービスエリアで充電するEVトラック。（9月23日撮影、貴陽＝新華社記者/向定傑）【新華社北京10月14日】中国電気自動車（EV）充電インフラ促進連盟が12日発表した9月末の全国公共充電設備数は前月から6万6千基増え、前年同月比35.2％増の332万9千基となった。うち直流が150万1千基、交流が182万7千基だった。2023年10月〜24年9月の月平均増加数は約