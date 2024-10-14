【特別編】 10月14日 無料公開 講談社は10月14日、福本伸行氏（協力）、萩原天晴氏（原作）、上原求氏、新井和也氏（漫画）らによるマンガ「1日外出録ハンチョウ」特別編の無料公開をマガポケにて開始した。 特別編では期せずして束の間の自由時間を手に入れた、黒服でありシングルファザーの牧田。「頼りになる黒服」と「しっかりした父親」の役割から離れた”牧田慎二