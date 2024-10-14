鼻毛や耳毛のケアに悩む人々が増える中、医療脱毛が注目されています。では、鼻毛や耳毛の医療脱毛は本当に可能なのでしょうか。今回は、鼻毛や耳毛の医療脱毛の方法や向いている人の特徴などについて、「目黒駅前アキクリニック」の秋山先生に解説していただきました。≫【イラスト解説】薄毛を改善する食べ物4選 監修医師：秋山 俊洋（目黒駅前アキクリニック） 旭川医科大学医学部医学科卒業。順天堂大学医学部大学院医学