元日本代表DFの田中マルクス闘莉王氏が、自身のYouTubeチャンネルで恒例の格付け企画を実施。北中米ワールドカップ・アジア最終予選でサウジアラビアを２−０で下した森保ジャパンの選手を採点した。今回の基準点は「７点」で、３−４−２−１のボランチでフル出場した遠藤航には８点を付けた。「よく踏ん張れたし、さばきも良かったと思う」としてダブルボランチを組んだ守田英正との連係も上手くいっていたと称える。所属