先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。週刊New Open News注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました！ まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。1. はし田たい吉 2号店（東京・内幸町）2024年9月、内幸町駅から徒歩3分ほどの場所に、3年連続で有名グルメ