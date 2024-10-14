フリーアナウンサーの垣花正（52）が14日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「垣花正あなたとハッピー！」に出演。あす15日に公示され、27日に投開票の第50回衆院選について言及した。自民党派閥裏金事件を受けた政治改革や、物価高を克服する経済対策などを争点として与野党が対決。現時点の集計で、1300人超が立候補を予定し、小選挙区289、比例代表176の計465議席を巡って争う。石破茂首相（自民党総裁）と公明党