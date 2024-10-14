中国・深センで先月、日本人男子児童が殺害された事件で、児童が通っていた日本人学校が14日朝から登校を再開しました。関係者によりますと、男子児童が通っていた中国・深センの日本人学校は、先月18日の事件直後から、急きょオンライン授業に切り替えていました。14日から登校を再開しましたが、児童らが徒歩で通う必要がないように、学校では、今後1カ月間はスクールバスの路線を増やしたり、タクシーでの通学を可能にす