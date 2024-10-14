14日、東京競馬場4Rで行われた新馬戦(2歳・ダ1400m・16頭)は、先手を取って直線で後続を大きく突き放した田辺裕信騎手騎乗の5番人気ベンヌ(牡2、美浦・久保田貴士厩舎)が、13番人気ブレトワルダ(牡2、美浦・新開幸一厩舎)に8馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分24秒4(良)。 さらに3.1/2馬身差の3着に2番人気スリーソング(牡2、美浦・伊藤圭三厩舎)が入った。なお、1番人気ドウジギリ(牡2、栗東・西園正都厩舎)は6着