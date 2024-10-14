【モデルプレス＝2024/10/14】日向坂46の佐々木美玲が12月17日に発売する1st写真集（タイトル未定／集英社）より、先行カット第3弾が解禁された。【写真】日向坂46佐々木美玲、ショーパンで美脚見せ◆佐々木美玲、キュートな表情披露今回公開されたのは、佐々木が大きなハンバーガーに苦戦しながらも、おいしそうに食べているシーン。「おいしいね」という声が聞こえてきそうなキュートな1枚に仕上がっている。写真集の中にはこの