プロ野球CSで始球式に登板パリ五輪の陸上女子やり投げで金メダルを獲得した北口榛花（JAL）が12日、パ・リーグのクライマックスシリーズ・ファーストステージが開幕したエスコンフィールド北海道で始球式を行った。日本ハム-ロッテ戦の前にマウンドへ上がり、強肩を生かした見事な投球を披露。これにファンから「本気出したら145kmとかでるんじゃない？」「槍投げの選手のコントロールって凄い」と驚きの声が上がっている。金