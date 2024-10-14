■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）10/10、NYダウ▲57ドル安、42,454ドル2）10/11、NYダウ＋409ドル高、42,863ドル【前回は】相場展望10月10日号米国株: 小麦・原油価格の上昇で、インフレの芽が膨らみ、金利上昇？中国株：株式相場の爆上げ要因は、「官製バブル」と「売り方の買い戻し」日本株: バフェット氏の起債資金に注目、円安進行で株高●2．米国株：インフレ鈍化が止まり、金利引下げどころが引上げの可能性