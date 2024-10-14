サッカー日本代表の森保一監督（５６）と、コピーライター・糸井重里さん（７５）のスペシャル対談の第１２回は「日本のチームの良さ」。厳しい環境で手にした個の強さ、組織で戦える力など日本代表の現状を分析した。（取材・構成＝星野浩司）＋＋＋糸井さん「日本のチームはどんな個性があります？」森保監督「どんな環境にも順応できることですね」糸井「はぁ〜」森保「日本はうまく技術を駆使してサッカーする。でも、