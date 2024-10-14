◆東都大学準硬式野球秋季リーグ戦１部日大２―１東洋大２回戦（１１日・スリーボンドベースボールパーク上柚木）日大が接戦を制し１勝１敗とした。４回、相手失策の間に先制点をあげると、６回１死一、三塁で、６番・柴山和輝（３年）＝竜ヶ崎一＝。「チャンスで回してくれたので、最低限の仕事が出来て良かったです」と中犠飛で追加点を奪った。先発右腕の赤岩稜太朗（１年）＝日大明誠＝は、打たせて取る投球で６回ま