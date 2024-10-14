先月の奥能登豪雨を受け、石川県が募集した災害ボランティアを乗せたバスが14日朝、小松市から被災地へ向け出発しました。奥能登豪雨で石川県は先月24日から災害ボランティアバスを運行し、今月9日までにのべ1925人を派遣しています。一方、災害廃棄物の運搬や流入した土砂の除去作業などを行う人手がまだ不足しているとして引き続き、ボランティアの参加を呼び掛けていました。こうした中、14日朝、小松市から輪島市へ向け出発す