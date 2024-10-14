天皇、皇后両陛下は14日、岐阜市で開かれる国民文化祭と全国障害者芸術・文化祭の開会式に出席するため、東京駅を東海道新幹線で出発しました。【写真多数】1993年、神武天皇陵へ参拝を終え、帰京する皇太子さま（現在の天皇陛下）と雅子さま=JR京都駅今年で開業から60周年の東海道新幹線は、両陛下をはじめ皇族方が国内各地を訪問する場合に利用してきました。