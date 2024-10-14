10月12日、鈴木愛理がInstagramを更新。オーイシマサヨシと共にMCを務めるテレビ朝日のYouTube番組『オーイシマサヨシ×鈴木愛理のアニソン神曲カバーでしょdeショー!!』の思い出を綴った。【写真】美スタイル際立つ全身SHOTなども公開鈴木は、自身のInstagramアカウントにて、「懐かし投稿。 今更ながら、LiSAさんの『Shouted Serenade』をカバーさせていただいた時の写真。」と切り出し、シースルーの上品な衣装から美肩を覗かせ