京王プラザホテルは、「紅茶×マロンアフタヌーンティー」を11月1日から30日までの月〜土曜限定で販売する。紅茶スイーツとマロンスイーツを主役にした、秋色のアフタヌーンティー。上段・中段のスイーツには、「アールグレイとレモンの2層ゼリー」や「紅茶生地でサンドした洋梨入りムース」、「マロンムースのモンブラン仕立て」、「マロンプディングシャンティ添え」、下段には栗とじゃがいもを混ぜ合わせたピューレを使った「