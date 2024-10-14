ジェットスター航空は、シドニー〜ポートビラ線を12月12日に開設する。月・水・木・土曜の週4往復を運航する。機材はエアバスA321LR型機を使用する。所要時間はシドニー発が3時間半、ポートビラ発が3時間55分。ポートビラは南太平洋のバヌアツの都市。豊かな先住民文化、美しいビーチ、活火山、活気に満ちた海洋生物、アドベンチャー アクティビティで有名で、オーストラリア人観光客の利用を想定する。■ダイヤJQ123シドニー（1