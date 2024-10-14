VIVIZが11月7日にカムバックする。所属事務所Big Planet Madeエンターテインメント14日、公式SNSチャンネルを通じてVIVIZのカムバック予告映像を公開した。予告映像には強烈に昇る太陽と落ち着きのある月が順番に登場した後、「VIVIZ THE 5th MINI ALBUM VOYAGE 2024. 11. 07 6PM（KST）」というフレーズが現れる。昨年発表した4thミニアルバム「VERSUS」以来、約1年ぶりに発表する今回の5thミニアルバム「VOYAGE」は、自ら開拓し