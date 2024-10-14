俳優のカン・ギルが、結婚した。カン・ギルは10月12日、ソウルの某所で一般人女性と結婚式を挙げた。彼は、Instagramのストーリーを通じて結婚式の写真を公開し、自身を祝福した。彼は映画「本当に遠い所」（2021）、「ソウルの春」（2023）など多数の作品に出演。話題のドラマ「財閥家の末息子」（2022）や、Netflixオリジナルシリーズ「ザ・グローリー 〜輝かしき復讐〜」（2022）でも活躍した。そして、最近公開されたNetflix映