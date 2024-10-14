パレスチナ自治区ガザ地区各地でイスラエルの攻撃が続き、１３日だけで少なくとも子ども１３人を含む４１人が死亡した/Hassan Jedi/Anadolu/Getty Images（ＣＮＮ）パレスチナ自治区ガザ地区各地でイスラエルの攻撃が続き、病院関係者によると１３日だけで少なくとも子ども１３人を含む４１人が死亡した。ガザ中部ヌセイラト難民キャンプにある学校では、イスラエルの攻撃で少なくとも２２人が死亡した。この学校には５０００人以