俳優の竹内涼真が主演するAmazon Originalドラマ『龍が如く 〜Beyond the Game〜』（全6話）より、“家族”を描く人間ドラマから300人規模の大乱闘まで、オリジナル脚本で描く本作の見どころをキャスト陣が語るインタビュー特別映像が解禁となった。同ドラマは、動画配信サービス「Prime Video」で10月25日、11月1日に各3話ずつ独占配信される。作品の視聴には会員登録が必要。【動画】メイキングシーンも交えて見どころを紹介す