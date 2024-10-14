石川県珠洲市大谷地区の子どもたちが手作りしたアクセサリーなどが入ったカプセルが、道の駅で販売されました。13日、珠洲市の道の駅に設置されたのは、大谷小中学校の児童・生徒たちが考案した「大谷ガチャ」です。カプセルには、大谷地区で採れたシーグラスや貝殻を使って子どもたちが手作りしたアクセサリーなどが入っています。 大谷地区は、地震と豪雨で深刻な被害を受けましたが、地域の魅力を発信し復