Joseph Ax[１３日 ロイター] - 米西部カリフォルニア州で１２日開かれた共和党のトランプ前大統領の選挙集会の会場近くで、弾丸を装填した銃を所持した男が逮捕されていたことが分かった。地元の保安官が１３日発表した。リバーサイド郡のビアンコ保安官は「憶測」とした上で、暗殺未遂を阻止したとの見方を示した。男は銃所持に関する容疑で訴追され、１２日中に保釈された。米当局者は１３日、連邦当局による捜査が行われて