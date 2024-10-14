ボーイズグループSEVENTEENが10月12~13日、高陽(コヤン)総合運動場メインスタジアムで『SEVENTEEN [RIGHT HERE]WORLD TOUR』の華麗な幕を開いた。【写真】入隊のジョンハン、ファンへの愛語る「CARATを守るため」（写真＝PLEDISエンターテインメント）SEVENTEENはこの2日間で計5万8000万人のCarat（公式ファンクラブ名）に会った。 公演は前売り直後売り切れを記録し、SEVENTEENの強力なチケットパワーを実感させた。（写真＝PLEDI