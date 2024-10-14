LXを一部改良レクサスは、LXを一部改良し、さらにレクサス初となる新ハイブリッドシステムを搭載したLX700hを発表した。2024年末以降、順次各地域で発売予定とする。【画像】一部改良内容とレクサス「LX」をみる全162枚レクサスは、1989年の創業以来、常にイノベーションの精神を貫き、新たな技術や価値を提供することに挑戦し続けているという。カーボンニュートラル社会の実現を目指すと共に、愛車と共に過ごすライフスタイル