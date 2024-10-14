これからは「顧客中心の経営」が必須の時代になる……そう話すのは、株式会社Asobica取締役CCOの小父内信也氏です。本記事では、小父内氏の著書『コミュニティドリブン経営ファン起点で広げるビジネスの新潮流』（幻冬舎）より一部抜粋し、その理由について詳しくご紹介します。「顧客中心の経営」が注目される4つの理由これからは「顧客中心の経営」が必須の時代になります。そもそも、顧客を無視して企業は成長できるでしょう