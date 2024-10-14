占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2024年10月14日〜10月20日の運勢を西洋占星術で占います。 てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）育成と継承。人生は次のフェーズへ。“終わり”を実感しやすいタイミング。誰かを見送る、プロジェクトが手離れする、介護を経て終活について考えるなど、一抹の寂しさを感じそう。かといって、自分の思いの中にこもってもいられない状況でしょう。あちこちから声