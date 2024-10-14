9月の豪雨で大きな被害を受けた能登半島の被災地を支援しようと13日、三重県鈴鹿市の商業施設「MEGAドン・キホーテUNY鈴鹿店」で募金活動が行われました。鈴鹿市社会福祉協議会が企画したもので、職員のほかに災害ボランティアや大学生ら8人が参加しました。職員らは二手に分かれて、能登半島の豪雨災害で被災した人たちへの支援を呼びかけると、通りがかった買い物客らが足を止めて募金に応じていました。鈴鹿災害ボランティアコ