名古屋・栄でクラシックカーのイベントが開かれています。 【写真を見る】名古屋の久屋大通公園にクラッシックカーが集結「COPPA CENTRO GIAPPONE 2024」スポーツの日 中部電力MIRAI TOWERの前に並んだクラシックカー。 久屋大通公園では、自動車文化の祭典「コッパ・チェントロ・ジャッポーネ」が開かれています。イタリアの伝説的デザイナーが手がけた名車や、中部電力MIRAI TOWER（名古