任期満了に伴う志摩市長選挙が13日に告示されましたが、現職の橋爪政吉氏以外に立候補の届け出がなく、橋爪氏の無投票当選が決まりました。志摩市選挙管理委員会によりますと、立候補の受付は13日午後5時に締め切られましたが、橋爪氏(49)以外に届け出がなく無投票当選が決まりました。橋爪氏は、志摩市の市議会議員を経て、4年前の市長選挙で初当選。今回、無投票で2回目の当選を果たしました。