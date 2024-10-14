三重県紀北町で冬の花「パンジー」の出荷が最盛期を迎えています。寒さに強く育てやすいパンジーはこの時期からのガーデニングなどに人気で、20種類を育てる紀北町の園芸店では、ひとつひとつ咲き具合を確認して出荷の作業が行われています。台風や猛暑の影響はなく花の色付きは良好だということで、地元の量販店や愛知県の市場に向けた出荷が12月末まで続きます。