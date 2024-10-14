タレントの川粼麻世（６１）が１４日、ブログを更新。結婚したことを発表した。川粼は白のタキシード姿でひざまづいてウェディングドレスの妻にブーケを渡す画像を貼付し「皆様にご報告があります。私ごとで大変恐縮ですが、この度兼ねてからお付き合いしていた方と入籍致しました」と投稿。続けて「彼女と笑顔が溢れる穏やかな毎日を過ごして行きたいと思っております。今後とも、我々を温かく見守って頂けたら