MF本田圭佑は14日、ブータンのパロFCと1試合限定で再契約することを発表した。本田は今年8月にブータン王者・パロFCと契約し、キャプテンマークを巻いてリーグ戦とAFCチャレンジリーグ(ACGL)プレーオフの合計2試合に出場。ACGLプレーオフではポストに当たる直接FKなどで存在感を示し、クラブ史上初のAFC国際大会本戦出場を導いた。本田によると今回は今月20日に行われる国内リーグ最終節のティンフー・シティ戦に出場する契