■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (6857) アドテスト 東証プライム (3446) Ｊテック・Ｃ 東証プライム (9983) ファストリ 東証プライム (3661) エムアップ 東証プライム (9552) Ｍ＆Ａ総研 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (2317) システナ 東証プライム (1663) Ｋ＆Ｏエナジ 東証プライム (2379) ディップ