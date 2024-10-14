橋本環奈が主演を務める連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第3週「夢って何なん？」（第11回）が14日に放送され、結（橋本）を守るために陽太（菅生新樹）が口にした嘘に対して、ネット上には「かなり無理があるぞ！」「すぐバレちゃうよ」などの声が相次いだ。【写真】明日の『おむすび』場面カット陽太（菅生新樹）に語りかける愛子（麻生久美子）結は、博多ギャル連合（ハギャレン）のギャ