〈妻に怒鳴り散らす父を母が羽交い締めにして…「今のうちに帰りなさい！」毒父に苦しめられ続けた男性がついに“反撃”した瞬間〉から続く子どもの頃からずっと、自分や母親を支配してきた自己中心的な父親。それが自身の妻にまで及ぼうとしたとき、井上秀人さん（44）はついに父親を押さえつけ、こう叫んだ。【写真】この記事の写真を見る（3枚）「こんなことをするなら、もう2度と実家には帰らない！」この記事はノンフィク