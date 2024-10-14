本田圭佑が10月14日、自身のXでブータン１部・パロFCとの再契約を報告した。本田は、７月29日にパロFCと契約。ブータンリーグで１試合プレーした後、ネパールのチャーチ・ボーイズ・ユナイテッドとのアジア・チャレンジリーグ（ACGL）のプレーオフに出場。２−１の勝利に貢献した。そんな38歳は、再びパロFCでの戦いを選択。その意図をこう伝えた。【画像】セルジオ越後、小野伸二、大久保嘉人、中村憲剛ら28名が厳選した「J