「Nippon: Forever in our Shadow」日本よ、永遠に我々の陰に――。これは2009年の南アフリカ・ワールドカップ（W杯）予選で、当時の岡田ジャパンがオーストラリアに１−２で逆転負けした際、会場のメルボルンで相手サポーターが掲げた横断幕だ。ただ、その敗戦以降、日本はオーストラリア相手に一度も負けていない。６勝３分と圧倒的な成績を誇るなか、英紙『The Guardian』が「ライジングスター、移り変わる影。日本サッカ