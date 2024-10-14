占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2024年10月14日〜10月20日の運勢を西洋占星術で占います。 ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）両立が隠れテーマ。時間制でうまく回す。個人主義が強まります。自分がやりたいようにやり、邪魔をされたくないのです。でも、あなたを取り巻く人たちは、見捨てられたように感じてしまうみたい。ちょっと放っておいてほしい、マイペースでやりたいだけなのに、分か