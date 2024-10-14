なでしこジャパンの選手たちが多くプレーする英女子トップリーグのWSL。13日に聖地アンフィールドで行われたリヴァプール対マンチェスター・シティ戦には、日本女子選手4人が出場した。リヴァプールの長野風花はフル出場。シティの長谷川唯と山下杏也加もフル出場、藤野あおばは後半途中からピッチに立った。シティが2-1で逆転勝ちした試合後にはこんな光景も！ この投稿をInstagramで見る Ayaka Yamashita/山下