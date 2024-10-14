占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2024年10月14日〜10月20日の運勢を西洋占星術で占います。 おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）達成と完了。次はまだ考えない。物事が完成に向かい、最終的な仕上げの段階へ入っていきます。密度が最高潮に高まり、急速に緩みます。この緩急のブレが、最近の寒暖差にも似て見えないダメージとなって蓄積されていきます。もともとおひつじ座さんは、始めるのは