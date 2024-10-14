【モデルプレス＝2024/10/14】女優の山本舞香が10月14日、自身のInstagramを更新。10月13日に迎えた27歳の誕生日、またMY FIRST STORYのボーカル・Hiroとの結婚発表を受け、感謝をつづった。【写真】山本舞香、マイファスHiro・みちょぱ・平フラNICOら集合ショット◆山本舞香、みちょぱ・NICOらとの集合ショット公開「27歳になりました」と報告し「沢山のお祝いメッセージありがとうございます とっても嬉しいです」と感謝をつづっ