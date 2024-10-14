米大リーグ、ナ・リーグの優勝決定シリーズ（７回戦制）は１３日（日本時間１４日）、ドジャース（西地区１位）とメッツ（東３位）の第１戦がロサンゼルスのドジャースタジアムで始まり、「１番指名打者」で出場した大谷翔平が適時打を含む２打席連続安打を放ち、ドジャースが大量リードを奪っている。（デジタル編集部）大谷は初回の第１打席はメッツの先発、千賀滉大に二ゴロに打ち取られたが、二回の第２打席では一死二塁で