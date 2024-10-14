三重県津市の秋の風物詩「津まつり」、13日は恒例の和船山車「安濃津丸」が登場し、タレントの稲村亜美さんが一日船長を務めました。日本最大級の和船山車「安濃津丸」に乗って、豪快なバッティングの「神スイング」で知られる稲村亜美さんが登場すると、訪れた観客から歓声が上がりました。津市の前葉市長から一日船長の証となる「安濃津丸」の櫂（かい）を受け取った稲村さんは、元気に出発を宣言しました。「安濃津丸」がゆっく