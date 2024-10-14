ガンバ大阪は14日、ユース所属のGK荒木琉偉(17)と仮ながらプロ契約を締結したと発表した。今夏のパリ・オリンピックではトレーニングパートナーに呼ばれ、先のAFC U20アジアカップ予選にも飛び級で参加の荒木。G大阪ではJrユースから在籍し、今季のトップチームでも2登録される。自身の17歳バースデーに“飛び級昇格”が決まった注目株は喜びの思いとともに、決意を新たにしている。「小学校卒業と共に親元を離れ、ガンバのアカデ