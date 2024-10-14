10月13日朝、静岡市駿河区の駿河峰を登山していた40代の女性が一時行方不明となりましたが、14日未明、家族によって発見されました。女性にけがはありませんでした。 一時、行方不明になったのは、静岡県藤枝市内に住む無職女性(45)です。警察と消防によりますと、女性は13日午前6時頃から静岡市駿河区の駿河峰に出かけ、夫と別々に登山を始めました。夫が先に下山し、あらかじめ決めていた待ち合わせ場所で待っていたものの、午